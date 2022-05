Fantinati (Igf Italia), ‘leggi, cultura e dibattito per accelerare su digitale’

(Adnkronos) – “Voglio ringraziare Inps, per essere stato tra i primi a credere nel nostro progetto. Inps ha un ruolo molto importante perchè non parla ai nativi digitali ma crea una cultura digitale. Eventi come questo fanno tanto su questa strada, anche per difenderci dalle fake news. Il Pnrr ci dà 40 miliardi sul digitale, 9 miliardi sulla pa e Igf Italia ha tanto da dire su questi temi. Servono le leggi, serve la cultura ma serve tanto anche il dibattito”. Lo ha detto Mattia Fantinati, deputato e presidente di Igf Italia, nel corso del convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma.