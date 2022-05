Eurovision 2022, oggi prima semifinale: programma e dove vederlo

(Adnkronos) – Sarà l’Albania ad aprire la gara della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che alza il sipario questa sera al Palaolimpico di Torino con la prima delle due seminifinali. La kermesse è ospitata quest’anno dall’Italia grazie alla vittoria dei Maneskin nell’edizione dello scorso anno che ha avuto luogo a Rotterdam. Conduttori delle tre serata in programma (la seconda semifinale andrà in onda giovedì 12 maggio mentre la finale con la proclamazione del vincitore sabato) sono come noto Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Tra i Paesi che si esibiscono nella prima delle tre serate in programma c’è grande attesa per l’Ucraina, con la Kalush band grande favorita della vigilia con il brano ‘Stefania’, sesti in scaletta. Insieme alla band ucraina sono in programma altri 16 artisti di altrettanti Paesi. A dare il via alla gara sarà l’Albania con Ronela Hajati con il brano ‘Sekret’, a seguire si esibiranno: Citi Zeni con ‘Eat your salad’ (Lettonia), Monika Liu con ‘Sentimentai’ (Lituania), Marius Bear con ‘Boys do cry’ (Svizzera), LPS con ‘Disko’ (Slovenia), i Kalush con Stefania’, Intelligent Music Project con ‘Intention’ (Bulgaria), S10 con ‘De diepte’ (Paesi Bassi), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’ (Moldavia), Maro con ‘Saudade, Saudade’ (Portogallo), Mia Dimsic con ‘Guilty pleasure’ (Croazia), Reddi con ‘The show’ (Danimarca), LUM!X ft. Pia Maria con ‘Halo’ (Austria), Systur con ‘Meo haekkandi sol’ (Islanda), Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die together’ (Grecia), Subwoolfer con ‘Give that wolf a banana’ (Norvegia), Rosa Linn con ‘Snap’ (Armenia).

Saranno ospiti della serata Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Il primo canterà ‘Fai rumore’, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2020 ma che non portò sul palco dell’Eurovision a causa della pandemia (si tenne un’edizione virtuale dove l’artista pugliese alla quale l’artista pugliese partecipò cantando da un’Arena di Verona deserta). Mentre Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants hanno preparato un medley che valorizzerà le hit della musica dance ed elettronica italiana, intitolato ‘The Dance of Beauty’.

Dopo l’esibizione dei 16 cantanti in gara nella prima semifinale, come da tradizione della kermesse, ogni nazione partecipa al verdetto della serata con due sessioni diverse di voto: uno affidato agli spettatori tramite televoto, messaggistica e sito dell’Eurovision, il secondo ad opera invece di una giuria di qualità composta da cinque addetti ai lavori. Durante le semifinali partecipano al voto le nazioni in scaletta nella serata ma ogni nazione si astiene dal voto sul proprio artista. Ai Paesi partecipanti si aggiungono Francia e Italia nella prima semifinale e Germania, Regno Unito e Spagna nella seconda semifinale. Nella finale, a cui accedono direttamente le Big Five (appunto Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) votano tutte le nazioni partecipanti. I migliori dieci di ogni semifinale passeranno il turno e si esibiranno nella finale di sabato 14 insieme alle Big Five. Per l’Italia in gara la coppia Mahmood & Blanco che ha vinto nella 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

DOVE VEDERLA – In Italia le tre serate andranno in onda su Rai1, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) e sulla piattaforma TivùSat sul canale 110. La diretta sarà trasmessa anche su Rai Radio2 e sarà disponibile anche su RaiPlay.