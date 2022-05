Essere Liberi, il nuovo singolo di Coez

Dopo alcuni indizi e spoiler lasciati sul suo profilo social nei giorni scorsi, COEZ ha finalmente pubblicato oggi l’inedito, “Essere liberi” (Carosello Records), disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 20 maggio. Contemporaneamente da oggi è online il video ufficiale su Youtube, girato durante le date del tour che ha visto COEZ live nei club di tutta Italia.

Il brano

Il brano, prodotto da Sick Luke & Sine, dal sapore dolce-amaro, è il racconto di una libertà ritrovata, ma non cercata, è accompagnata da un senso di solitudine, il prezzo da pagare per poter essere liberi. Il testo è in forte contrasto con la melodia dolce ed eterea della traccia, che si apre in un ritornello tutto da cantare, ideale per la stagione dei live estivi che attende COEZ nei prossimi mesi, all’insegna della condivisione e del desiderio di ritrovare quel contatto umano che tanto ci è mancato.