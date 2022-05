Enedym Inc. annuncia una collaborazione strategica con Smartricity Inc. per lo sviluppo del motore eolico a passo a riluttanza commutata (“SRM”) Ventium

– Il motore eolico a passo SRM Ventium, supportato da Enedym, sarà integrato, commercializzato e venduto da Smartricity tramite la vasta rete di partner dell’azienda specializzati nelle rinnovabili

– La collaborazione colmerà un’importante lacuna delle turbine eoliche: il basso livello di disponibilità e del fattore di capacità causato dai sistemi inaffidabili e obsoleti di azionamento del passo del motore eolico

– Ventium aumenta l’affidabilità e l’efficienza delle turbine eoliche, con conseguente aumento della produzione energetica

– Si calcola che entro il 2027 il mercato globale dell’eolico varrà 127,2 miliardi di dollari USA

HAMILTON, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Enedym Inc. (“Enedym”), società tecnologica che sviluppa motori a riluttanza commutata (SRM), propulsioni elettriche e trasmissioni elettrificate di prossima generazione, oggi annuncia una collaborazione strategica con Smartricity Inc. (“Smartricity”), azienda specializzata nel software e nei motori elettrici intelligenti per l’industria. Questo partenariato contribuirà a fornire motori eolici a passo di nuova generazione, oltre alla tecnologia correlata, per aumentare sostanzialmente efficienza, performance e convenienza.

L’esclusiva tecnologia SRM di Enedym consentirà a Ventium, il cui nome è una combinazione delle parole latine Ventus (vento) e Imperium (potere), di aumentare l’affidabilità e l’efficienza delle turbine eoliche, con il conseguente incremento della produzione energetica. Nel tempo, la maggior energia eolica prodotta rimpiazzerà l’elettricità prodotta a partire dai combustibili fossili, con una significativa riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. L’efficienza superiore delle turbine eoliche, inoltre, taglia sui costi dell’energia ottenuta dal vento, rendendo più interessanti gli investimenti nell’energia eolica pulita. Enedym e il partner consortile Smartricity di recente hanno ottenuto 2,4 milioni di dollari USA da Sustainable Development Technology Canada (SDTC) per la commercializzazione e il progresso della tecnologia del motore eolico Ventium.

Nel quadro di questa collaborazione, Enedym e Smartricity si impegneranno per massimizzare il contributo che l’energia eolica può apportare risolvendo una grave carenza delle turbine: i bassi livelli di disponibilità e del fattore di capacità, causati da sistemi inaffidabili e obsoleti di azionamento del passo del motore eolico nei modelli da 1.X-2.X MW. I sistemi di azionamento del passo nelle versioni da 1.X-2.X rappresentano una delle maggiori cause dei tempi di fermo delle turbine, con studi che dimostrano come oltre il 30% dei guasti sia direttamente correlato a questi sistemi.

Il Dr. Ali Emadi, fondatore, presidente e CEO of Enedym, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questo accordo con Smartricity e di poter centrare insieme il nostro obiettivo: garantire il funzionamento più efficiente, affidabile ed economico dell’infrastruttura eolica. Si prevede una crescita drastica della richiesta globale di energia pulita, sia per ridurre la dipendenza dall’estero di energia ricavata dai fossili, sia per garantire il contenimento dei rischi geopolitici. Siamo entusiasti di collaborare con Smartricity, leader del settore, e con le aziende attive nelle rinnovabili per promuovere quell’innovazione che ci porterà verso un futuro più verde e più sicuro”.

Michael Sonsogno, co-fondatore e CEO di Smartricity, ha evidenziato: “Smartricity ha formato un catalogo di rivoluzionarie tecnologie meccaniche da tutto il mondo e lo ha abbinato alle esperte competenze del nostro team in materia di applicazioni, per risolvere i principali punti di debolezza delle rinnovabili e del settore HVAC, minerario, petrolifero e del gas e, infine, della produzione industriale. Nelle applicazioni dei motori eolici, la tecnologia a riluttanza commutata, in combinazione con le nostre conoscenze pratiche maturate nel mondo reale, si è nettamente imposta per la produzione del motore eolico a passo SRM Ventium”.

Informazioni su Enedym Inc.

Enedym è una startup tecnologica della McMaster University. La società ha sede presso il McMaster Innovation Park di Hamilton, Ontario, Canada, e detiene oltre 60 brevetti e domande di registrazione, oltre alle relative invenzioni sviluppate dal Dr. Ali Emadi, nell’ambito del programma Canada Excellence Research Chair sui gruppi motopropulsori ibridi, e dal suo gruppo di ricerca al McMaster Automotive Resource Centre (MARC) della McMaster University. La visione di Enedym è ridurre significativamente il costo dei motori elettrici e delle trasmissioni per promuovere un nuovo paradigma nel comparto grazie a innovative tecnologie di propulsione con motori, controlli e tecnologie di digitalizzazione. Obiettivo di Enedym è contribuire a salvare il pianeta agendo nell’ambito di un mercato dei motori elettrici per volta. Per ulteriori informazioni su Enedym visitare il sito www.enedym.com e il nostro canale su YouTube Enedym YouTube.

Informazioni su Smartricity Inc.

Smartricity è una società di software e motori elettrici industriali intelligenti. I prodotti di Smartricity vengono creati utilizzando tecnologie, software e analisi dei dati assolutamente rivoluzionari nel settore. I motori estremamente efficienti, affidabili e sostenibili di Smartricity miglioreranno nettamente i tempi di attività degli asset critici, al contempo riducendo massicciamente emissioni, scarti e l’enorme impronta di carbonio dell’industria. Per ulteriori informazioni su Smartricity e sul motore SRM Ventium per le turbine eoliche visitare il sito www.Smartricity.ca.

