Elisabetta, 70 anni di regno: le feste per il Giubileo di platino

(Adnkronos) – Sono più di 16mila le feste di strada organizzate in Gran Bretagna dal 2 al 5 giugno in occasione del Giubileo di platino, i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Secondo la Local Government Association (Lga) i consigli comunali hanno ricevuto ”un alto numero” di richieste per celebrare la regina. Nel 2012, in occasione del Giubileo di diamante, le feste di strada erano state 9.500.

”I consigli comunali stanno facendo tutto il possibile per permettere alle comunità di celebrare un giorno storico per il nostro Paese”, ha detto il presidente di Lga James Jamieson. “Che si tratti di approvare gratuitamente la chiusura di migliaia di strade locali o di organizzare grandi eventi comunitari, i comuni stanno facendo ciò che sanno fare meglio e riunendo le persone in modi innovativi per celebrare questo importante traguardo”, ha aggiunto. ”Dopo due anni caratterizzati dalla pandemia Covid-19, speriamo che ora le persone possano brindare e festeggiare con i propri cari e i vicini”, si è augurato.