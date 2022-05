Ecco Chilly, il nuovo brano della Six Eggs Crew. Sound imperdibile e tante novità…

Arriva il nuovo brano della Six Eggs Crew – abbreviato SEC. S’intitola “Chilly”: un brano irriverente, che vuole intende scardinare le logiche pubblicitarie trasportando la canzone dal campo della comunicazione a al teatro totale fatto della danza di zombie che provengono dalle profondità della terra. Il sound, proprio come nel precedente brano, strizza l’occhio al pop con una buona abbondanza di sintetizzatori. Non mancano le contaminazioni varie: trap/rap, cassa in quattro a cui si aggiungono chitarre funk e uno special drammatico con pianoforte. Il brano è stato scritto e composto da Stefano Porteri, di nuovo anche regista del video, Nicola sanzogni, Marco Zubani, in collaborazione con Michele Saleri e Francesco Tavoldini. Ritroviamo un featuring con l’artista Marco Verzelletti in arte chainsaw. Nel brano, poi, sono incluse nuovamente delle voci femminili, Ilaria Mattia e le due insegnanti di canto di uno dei compositori, Valentina Rosa e Norma Benetti, quest’ultima vocal coach di Blanco.

Anche il videoclip di Chilly, fruibile su YouTube, è un gioiellino. Si ricollega al video del singolo precedente “Disney”, dove in entrambi i casi è presente l’influencer Francesca Brambilla. Girato tra i PKTstudios a Cologno Monzese e i boschi di Montisola, il video è un sequel del video precedente con citazioni a vari registi come Tarantino, George A. Romero, Danny Boyle e Martin Scorsese. Il video narra la conclusione della faida tra le due gang rivali, in lotta per il possesso di una valigetta, il cui contenuto si presume sia la formula di un virus, che farà risorgere i morti, da qui la presenza degli zombie, ecco qui ad esempio una citazione a Romero. Infine, nel video presenti di nuovi armi da fuoco, sparatorie ed elicotteri, guidati dal famoso Simone Moro.