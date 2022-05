Due mondi entreranno in collisione quando gli eroi dell’anime DanMachi si incontrano con i personaggi di KonoSuba: Fantastic Days a partire dal 26 maggio!

L’evento collaborativo tra KonoSuba e DanMachi renderà disponibili per un periodo di tempo limitato bonus, nuove ricompense e boss, nonché nuovi personaggi DanMachi da reclutare

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Oggi la prestigiosa casa editrice di videogiochi Nexon ha annunciato che l’RPG gratuito per dispositivi mobili KonoSuba: Fantastic Days collaborerà con la popolare serie di romanzi leggeri e manga, DanMachi per un evento crossover di durata limitata che si terrà dal 26 maggio al 9 giugno. I mondi anime di KonoSuba: Fantastic Days e DanMachi entreranno in collisione in un esclusivo e fantastico incontro!





In DanMachi un ingenuo avventuriero della città di Orario chiamato Bell Cranel intraprende una pericolosa missione nelle catacombe sotterranee della città per combattere mostri e un misterioso potere. Lungo il percorso, Bell incontra Hestia, una dea solitaria, e Ais Wallenstein, una potente spadaccina, e ad altri nuovi amici che gli fanno da guida attraverso il pericoloso Dungeon. L’evento collaborativo tra KonoSuba: Fantastic Days e DanMachi apre le porte per i fan di KonoSuba agli esclusivi personaggi e trame dei mondi di Axel e Orario.

I fan di KonoSuba possono pre-registrarsi dal 12 al 25 maggio qui. I giocatori registrati potranno aggiudicarsi speciali premi partecipando agli eventi sottoelencati:

Pre-registratevi per imbarcarvi in un’avventura: quanto più elevato è il numero cumulativo dei giocatori pre-registrati, tanto più generosi saranno i premi per tutti i giocatori! I giocatori saranno idonei a ricevere questi premi per ogni traguardo raggiunto in-game dal 12 al 25 maggio.

quanto più elevato è il numero cumulativo dei giocatori pre-registrati, tanto più generosi saranno i premi per tutti i giocatori! I giocatori saranno idonei a ricevere questi premi per ogni traguardo raggiunto in-game dal 12 al 25 maggio. Bonus per il conto alla rovescia : aggiudicatevi altri 300 Quarzi al giorno come bonus per il conto alla rovescia dal 21 al 25 maggio.

: aggiudicatevi altri 300 Quarzi al giorno come bonus per il conto alla rovescia dal 21 al 25 maggio. Bonus per il login: durante le due settimane dal 26 maggio al 9 giugno i giocatori potranno ottenere speciali bonus eseguendo il login durante l’evento collaborativo, compresi due Biglietti 4★ Guaranteed Recruit, un Biglietto 10x Recruit gratuito e moltissimi altri premi ogni singolo giorno!

Tra gli eventi che verranno proposti come parte dell’evento collaborativo tra KonoSuba: Fantastic Days e DanMachi compaiono:

Rivalità tra dee: la dea di DanMachi , Hestia, affronta Aqua di Konosuba in una nuova missione e storia!

, Hestia, affronta Aqua di in una nuova missione e storia! Missioni del pannello : in occasione dell’evento collaborativo verrà introdotta una nuova funzionalità esclusiva per aggiudicarsi vari articoli e nuove pietre al completamento di ciascuna missione.

: in occasione dell’evento collaborativo verrà introdotta una nuova funzionalità esclusiva per aggiudicarsi vari articoli e nuove pietre al completamento di ciascuna missione. Nuove Missioni universali attendono i giocatori i cui obiettivi e progressi condivisi dipendono dal numero di sconfitte subite dal nuovo boss Minotaur.

attendono i giocatori i cui obiettivi e progressi condivisi dipendono dal numero di sconfitte subite dal nuovo boss Minotaur. Un nuovo avvincente Dungeon da esplorare per gli intrepidi avventurieri!

KonoSuba: Fantastic Days è pubblicato da Nexon in collaborazione con Kadokawa, la casa editrice di KonoSuba, e sviluppato da Sumzap. ©2019 N・K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Tutti i diritti riservati. ©FO-SBCr/D4

Informazioni su DanMachi

C’è qualcosa di male nel cercare di rimorchiare una ragazza in un Dungeon? (noto anche con il soprannome di DanMachi ) è basato sull’omonimo romanzo leggero di Fujino Omori di cui sono state vendute più di 12 milioni di copie ad oggi. Il romanzo racconta le vicissitudini e la crescita del bel giovane Bell Cranel che si avventura nel vasto “Dungeon” labirinto sotterraneo di una città enorme chiamata Orario.

Informazioni su KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basato sulla popolare serie anime “KonoSuba! God’s Blessing on this Wonderful World”, KonoSuba: Fantastic Days è un gioco di ruolo gratuito con personaggi da collezionare per dispositivi iOS e Android. Il gioco presenta tutti i personaggi preferiti dagli appassionati, tra cui Kazuma Satou, Aqua, Megumin e Darkness, segue la trama della storia originale e include personaggi esclusivi appositamente creati. Lo scorso anno il lancio della versione giapponese di KonoSuba: Fantastic Days ha riscosso notevole successo, ricevendo l’apprezzamento e le lodi dei fan di KonoSuba.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

