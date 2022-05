Draghi a Biden: “Italia e Usa uniti in modo forte” – Video

(Adnkronos) – “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l’unione”. Così il premier Mario Draghi, incontrando il Presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca. “Siamo uniti nel condannare l’invasione in Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky”.