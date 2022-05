Dopo aver raccolto 15 milioni di dollari in una serie di round privati, YGG SEA annuncia la vendita pubblica su Copper dell’IDO relativa al token $SEA

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA), organizzazione autonoma sub-decentralizzata (subDAO) della startup filippina Yield Guild Games (YGG) specializzata in giochi basati sulla blockchain, oggi annuncia la prossima offerta DEX iniziale (IDO) del token $SEA sul launchpad di Copper.





L’asta di lancio del token $SEA prenderà il via dalla piattaforma Copper il giorno 9 maggio alle ore 15:00 UTC e durerà fino a tutto il 14 maggio. Per la vendita di questa IDO pubblica sono stati allocati in tutto 75 milioni di token $SEA, che rappresentano il 7,5% del miliardo totale di token detenuti da YGG SEA. Il prezzo iniziale è fissato a 0,50 dollari USA.

“Questa IDO rappresenta un’opportunità assolutamente unica di apprezzare il supporto totale della nostra community“, ha commentato la co-fondatrice di YGG SEA, Irene Umar. “Dobbiamo ringraziare la community per quello che siamo, e desideriamo che i nostri sostenitori possano acquistare una parte di YGG SEA tramite questa IDO. Tutto quello che posso dire è ‘Fai la tua ricerca’: ciò che proponiamo oggi è solo l’inizio di quanto ci attende nei prossimi mesi“.

$SEA è il token di governance di YGG SEA che conferisce agli attori della comunità il diritto di votare in materia di governance, assegnazione di premi dell’ecosistema, modelli di funzionalità/ricompense più auspicati che riflettono le esigenze locali e le migliori opportunità per gli NFT GameFi e non GameFi.

La community è al centro di YGG SEA, che si impegna quindi a dare a tutti l’opportunità e il tempo di partecipare all’IDO in modo equo e trasparente. Copper rappresenta il metodo più decentralizzato e semplice per prendere parte a una specifica configurazione di Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) di Balancer, per una distribuzione più giusta dei token per tutti i partecipanti.

L’asta di lancio dei token su Copper consente di conoscere i prezzi in tempo reale, di partecipare in modo aperto e senza permessi e di distribuire i token in modo equo. Disincentiva i bot front running e le whale, per distribuire i token $SEA nelle mani del maggior numero possibile di partecipanti.

YGG SEA è la principale organizzazione per il sud-est asiatico, con investimenti in 76 progetti effettuati dal mese di novembre 2021. Attualmente i membri dell’organizzazione di YGG SEA possono accedere a dieci giochi, con tanti altri che seguiranno quest’anno. YGG SEA correntemente ha uffici in Indonesia, Thailandia, Malesia e Vietnam e, dopo questa IDO, prevede di espandersi in altri tre paesi entro sei mesi, con una copertura completa nella regione entro il 2024.

In due round precedenti, YGG SEA aveva raccolto 15 milioni di dollari da importanti investitori come Crypto.com Capital, Animoca Brands, Solana Ventures, Polygon e altri ancora.

Informazioni su YGG SEA

YGG SEA, la prima subDAO di Yield Guild Games, è un’organizzazione decentralizzata e autonoma per l’acquisto e la gestione degli NFT utilizzati nel metaverso. Missione di YGG SEA, tra i fondatori della Asia Blockchain Gaming Alliance, è creare l’economia virtuale più grande e sostenibile del sud-est asiatico.

