Domenica in: la puntata del 15 maggio

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 15 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentacinquesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

In apertura un talk sul successo di ‘Eurovision Song Contest 2022’ con Mara Maionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi; in collegamento tra i tanti, Orietta Berti. Morgan si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021, per poi lanciare il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai1 mercoledì 18 maggio 2022 per la regia di Angelo Bozzolini. Torna Mara Maionchi che insieme a Orietta Berti e Sandra Milo in collegamento, racconteranno alcuni divertenti aneddoti successi in Spagna durante le riprese della docu-serie ‘Quelle brave ragazze’. Veronica Pivetti interverrà per presentare il suo ultimo romanzo ‘Tequila Bang Bang’. L’attore Flavio Insinna presenterà il film tv ‘A muso duro’ per la regia di Marco Pontecorvo e in onda su Rai1 lunedì 16 maggio 2022, dedicato alla figura del medico Antonio Maglio ideatore dei primi giochi Paralimpici del 1960. Teo Tecoli si esibirà nell’imitazione di Adriano Celentano mente i Matia Bazarcanteranno un medley di successi e il nuovo singolo “Non finisce così”. Francesco Rutelli interverrà per presentare il libro ‘Roma, camminando’.