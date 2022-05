Domenica In: la puntata del 8 maggio

Domenica 8 maggio, festa della mamma, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentaquattresima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Ospiti e anticipazioni della puntata

L’attrice Giovanna Ralli premiata in questi giorni con il ‘David di Donatello’ alla carriera, si racconterà a tutto tondo tra aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film di grande successo.

Elisa la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino si esibirà al pianoforte con il brano “O forse sei tu” poi insieme all’attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo “Litoranea” che fa parte del suo nuovo album ‘Ritorno al futuro’.

Mahmood e Blanco vincitori della 72^ edizione del ‘Festival di Sanremo 2022’ con “Brividi”, si collegheranno da Torino per raccontare le emozioni e l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022’ in onda su Rai1 sabato 14 maggio.

Giucas Casella racconterà la sua incredibile vita di illusionista che lo ha portato dalla Sicilia alla ribalta degli show televisivi più importanti in Europa.

Francesco Merola figlio dell’indimenticabile Mario Merola, si esibirà con alcune canzoni della tradizione napoletana oltre a cantare il suo nuovo singolo ‘Me sposo a te’.

Lo scrittore Guido Maria Brera interverrà per presentare il suo nuovo libro ‘Dimmi cosa vedi tu da li’ dedicato alla complessa figura dell’economista Federico Caffè, misteriosamente scomparso nel 1987.