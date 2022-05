dLocal lancia dLocal Go a supporto dell’avviamento, della crescita e del successo delle piccole imprese nei mercati emergenti di tutto il mondo

Il nuovo servizio metterà a disposizione modalità di elaborazione dei pagamenti semplici e veloci in America Latina, Africa e Asia per aiutare le piccole aziende e gli imprenditori

MONTEVIDEO, Uruguay–(BUSINESS WIRE)–dLocal, piattaforma di pagamenti di punta che consente ai commercianti in tutto il mondo di avere accesso ai mercati emergenti, ha annunciato oggi il lancio di dLocal Go, una nuova piattaforma on-line per imprenditori, start-up e titolari di aziende di piccole e medie dimensioni per l’elaborazione dei pagamenti e l’accesso ad altri servizi finanziari nei mercati emergenti di tutto il mondo.

Per molte piccole imprese con progetti di espansione internazionale l’accettare solo pagamenti con carta di credito può portare alla potenziale perdita di vendite. dLocal Go risolve questo problema offrendo una piattaforma fai-da-te che consente in pochi minuti di accettare pagamenti locali in America Latina, Africa e Asia. La piattaforma on-line è stata pensata per aiutare le piccole e medie imprese a incrementare le vendite nella fase di espansione ai mercati regionali e internazionali senza necessità di una presenza fisica in tali zone. dLocal Go elimina le formalità di conformità normativa, nonché i problemi tecnici e giuridici legati alla creazione di sistemi di pagamento nei mercati emergenti.

Dato che al momento dLocal accetta oltre 700 metodi di pagamento in 35 mercati emergenti, dLocal Go consentirà alle aziende di ricevere pagamenti nelle valute locali e di effettuare la conversione in dollari, euro o qualsiasi altra valuta locale supportata da dLocal.

“Gli imprenditori hanno progetti di avvio, crescita e successo per la loro azienda e rappresentano un motore importante della prosperità”, ha affermato Rodrigo Sanchez Prandi, Vicepresidente senior del prodotto presso dLocal. “Con dLocal Go tali ambizioni saranno supportate da strumenti di pagamento e tecnologie finanziarie che consentono di raggiungere nel giro di minuti miliardi di clienti in America Latina, Africa e Asia con una soluzione rapida e semplice. Siamo entusiasti di questo nuovo prodotto volto ad aiutare aziende con molto potenziale a espandere le proprie ambizioni all’estero”.

Con un singolo account dLocal Go consente agli imprenditori di operare in oltre 35 paesi senza entità in loco in ottemperanza alle normative locali. Con dLocal Go queste aziende sono in grado di attivare e disattivare mercati in base alle esigenze di vendita. Il servizio offre inoltre accesso all’eccellente rete antifrode di dLocal per ridurre il rischio di riaddebiti rendendo possibile al contempo un’esperienza di pagamento sicura per i clienti di piccole e medie imprese. Non è necessario scrivere codice o modificare il sito web, in quanto il servizio è in formato “plug and play” per Shopify, Shopify Plus e altre piattaforme di commercio elettronico.

Per maggiori informazioni su dLocal Go o per aprire un account visitare https://dlocal.com/go/.

Informazioni su dLocal

dLocal rende possibili pagamenti locali nei mercati emergenti mettendo in contatto commercianti globali con miliardi di consumatori nei mercati emergenti in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente. Grazie al sistema “One dLocal” (un’API, una piattaforma, un contratto), aziende globali sono in grado di accettare, erogare e regolarizzare pagamenti a livello globale e di emettere carte di debito “white label” prepagate virtuali e fisiche in valute locali, senza dover gestire sistemi di elaborazione separati per riscossioni e versamenti, stabilire numerose entità locali e integrare più convenzionatori e metodi di pagamento in ogni mercato. Per maggiori informazioni visitare https://dlocal.com.

