Diavoli: la seconda stagione è arrivata su Sky

Da Netflix a Apple Tv, da Amazon Prime Video a Rakuten, Mediaset Infinity e tanti altri player: l’universo delle serie tv negli ultimi anni o, per meglio dire, nell’ultimo decennio ha raggiunto picchi inesplorati nel periodo precedente ed è andato a coprire quasi ogni tematica possibile e immaginabile. La questione è piuttosto evidente: ormai esistono serie tv per ogni gusto, passione e interesse, e ogni settimana di fatto escono sempre delle novità che riescono a soddisfare i diversi target di persone interessati all’argomento: dai programmi thriller/horror alle serie che parlano di vita familiare o vita d’ufficio, a stagioni più sperimentali, a carattere sportivo, scientifico o quant’altro.

Diavoli: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Una delle serie tv che nella prima metà del 2020 ha riscosso più successo è Diavoli, che è stata lanciata da Sky: uno dei più grandi player televisivi del mercato e che si aggiunge ai nomi già citati in precedenza nella produzione di serie e programmi televisivi simili, in grado di catturare quotidianamente l’occhio e l’attenzione di milioni di appassionati.

Dopo il successo della prima stagione, la seconda stagione è arrivata su Sky il 22 Aprile, e già dalle primissime ore ha scatenato subito una grande fibrillazione all’interno al nutrito pubblico che due anni fa aveva accolto con clamore l’arrivo della serie, in particolare modo grazie a due nomi attoriali di massimo livello: da un lato Patrick Dempsey, dall’altro Alessandro Borghi. Questi due pesi massimi del mondo cinematografico contemporaneo, uno statunitense e l’altro italiano, si sono uniti per andare a realizzare una serie focalizzata sullo straordinario e complesso mondo della finanza, basandosi sull’omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Ma non solo loro: i 10 episodi della prima stagione si arricchiscono anche di altri nomi di massima importanza come Kasia Smutniak, Lars Mikkelsen e tanti altri. Il risultato è una delle serie Sky che hanno avuto più successo nel corso degli ultimi anni: dalla più celebre che probabilmente è Gomorra a Riviera, da Anna a Britannia, in questa sequenza di successo si sta prepotentemente inserendo anche Diavoli, con la regia di Nick Hurran e Jan Maria Michelini.

Challenge accepted: 12 domande sulla prima stagione di Diavoli ad @AleBorghi_ e @PatrickDempsey, per arrivare preparati a #Diavoli2​

Dal 22 Aprile su Sky Atlantic pic.twitter.com/ePheI9ip2n — Sky (@SkyItalia) April 14, 2022

Perché piace il mondo della finanza

Non è un segreto: la passione per i soldi e per il rischio è una delle più comuni in tutto il mondo. Lo dimostra l’utilizzo e il grande successo di piattaforme trading, e lo testimonia anche l’interesse dimostrato dalle persone per il mondo della finanza: non solo tramite le diverse piattaforme di trading finanziario con i rispettivi settori in espansione (con le criptovalute in testa), ma anche tramite una sterminata serie di libri, riviste e prodotti cinematografici che ciclicamente sollevano l’argomento e lo pongono di fronte ai milioni di spettatori interessati.

La finanza e il trading godono da diversi anni di tantissima ammirazione e curiosità, soprattutto perché alcune specifiche caratteristiche di questo angolo di lavoro rimangono sconosciute ai più. Si ritiene infatti che le persone che lavorano all’interno di quel mondo siano di fatto sottoposte a un impiego no stop, con orari fortemente irregolari e dettati dal mercato, stili di vita piuttosto precari nonostante i grandi stipendi e soprattutto giornate caratterizzate dal grande stress: tutti questi aspetti si intravedono nella serie targata Sky, dove Alessandro Borghi impersonifica Massimo Ruggero, che nel 2011 svolge il ruolo di responsabile del trading presso il grande player bancario di New York NYL.

Allo stesso tempo i soldi sono costantemente al centro della vita delle persone: meccanismi e stili di vita dipendono in larga parte dall’utilizzo del proprio denaro e da quale sia la somma di denaro che un individuo può permettersi di guadagnare mensilmente o annualmente; i soldi possono chiaramente influenzare in maniera decisiva le attività che le persone che li guadagnano possano svolgere; infine, i soldi rivestono un ruolo particolare nel momento in cui vengono utilizzati all’interno dei mondi di scommesse, finanza e trading: in questi casi è il fiuto a far da padrone, sia quello di uno scommettitore che di un esperto di trading, insieme alla passione, all’intuito e alla volontà di una persona di sfidare la fortuna. Un fascino che muove da decenni l’attenzione delle persone attorno a questa tematica, in particolare modo anche in occasione di eventi storici che hanno avuto un grande influsso all’interno degli equilibri economici mondiali. Anche di questo, si parla nella serie tv Diavoli.

A proposito di belle notizie

Ecco il teaser della 2a stagione del financial thriller #Diavoli da aprile su Sky e NOW con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey pic.twitter.com/lpspQwTitT — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 8, 2022

Le serie tv che stanno acquisendo più successo

Nonostante le difficoltà dei player di serie tv a mantenere in ordine i propri conti economici, il periodo nel quale si inserisce la serie Diavoli è particolarmente florida per quanto riguarda la produzione di serie tv. Netflix ha appena rilasciato la quinta stagione di Élite insieme a nuovi contenuti relativi alla celebre Better Call Saul; Prime Video ha lanciato nel mese di aprile 2022 nuovi show originali come Outer Range e la seconda stagione di Undone; e a breve usciranno anche le nuove stagioni di Peaky Blinders e Stranger Things, due tra le serie più apprezzate negli ultimi anni da parte degli utenti. Tematiche che sono state riprese anche dalle industrie dei videogiochi che hanno trasformate serie tv e film in videgogame oppure viceversa, con l’arrivo dei film tratti dai videogames come Uncharted. Tali tematiche sono state riprese anche da altre piattaforme di intrattenimento, come nel caso del Casino Betway. Interessanti novità arrivano anche dalla piattaforma Infinity, dove nelle ultime settimane sono arrivate serie tv e film notevoli come Il Pianista e un documentario su AstroSamantha; ma anche Apple TV non è da meno, con nomi in primo piano come Suspicion, Scissione e Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey.

Insomma, il periodo per le serie tv è particolarmente positivo: all’interno di questo contesto si inserisce prepotentemente Diavoli e il suo profondo e accattivante insight sul mondo della finanza: con Dempsey e Borghi, è il mondo dei soldi e del trading a tessere le tela della realtà.