Deenova si aggiudica la nuova gara d’appalto pubblica per l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Lombardia

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Deenova ha comunicato oggi di aver recentemente battuto i suoi principali concorrenti e di essersi aggiudicata, con decreto n. 5/D.G./334 del 18 marzo 2022, la gara pubblica per l’IRCCS Policlinico San Matteo denominata ” Procedura telematica aperta per l’acquisizione di sistema informativo integrato per la gestione della terapia farmacologica e la tracciabilità di farmaci e di dispositivi medici “. Per questo nuovo cliente di Deenova in Italia è prevista sia l’implementazione del software che la fornitura del servizio con gli accessori per il suo utilizzo parte del numeroso personale clinico, che comprende 100 carrelli per la prescrizione, 100 carrelli per la somministrazione, 100 lettori di codici a barre, 200 PC portatili e 100 stampanti di etichette.

Fulvio Rudello, Direttore operativo di Deenova ha dichiarato: “Questa vittoria presso l’IRCCS Policlinico San Matteo è un’altra testimonianza dell’indiscussa leadership europea delle soluzioni a circuito chiuso di Deenova nel settore sanitario. Questo risultato consolida l’equilibrio economico tra la continua aggiunta di nuovi clienti in Europa e, allo stesso tempo, il tasso di fidelizzazione del 100% dei nostri clienti esistenti, una metrica che non ha eguali nel settore sanitario.”

L’ IRCCS Policlinico San Matteo dispone di oltre 1000 posti letto accreditati, con un bacino di utenza di 700mila abitanti in Lombardia, suddivisi in circa 60 unità operative con attività di didattica, assistenza sanitaria e ricerca. Tra le sue unità operative ci sono molte aree di eccellenza, con circa 3.300 dipendenti tra medici, infermieri, tecnici e amministrativi, offrendo 36.500 ricoveri (di cui il 13,7% a pazienti fuori regione), 99.000 visite di pronto soccorso e 2,1 milioni di visite ambulatoriali.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

