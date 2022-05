Deenova prosegue la sua serie di vittorie in Francia con 2 nuovi appalti pubblici vinti a Hazebrouck e Mantes-La-Jolie

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Deenova annuncia oggi la prosecuzione del suo dominio di mercato degli ultimi due anni in Francia con un’altra vittoria della gara pubblica di RESAH per le sue soluzioni meccatroniche D3 ACCED presso il Centre Hospitalier Hazebrouck vicino a Dunkerque. Inoltre, Deenova è lieta di annunciare la contemporanea vendita di 4 armadi ASTUS presso il Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie, cliente storico di Deenova.

Loïc Bessin, Amministratore delegato di Deenova Francia ha affermato: “La combinazione di nuovi contratti in gruppi ospedalieri di alto livello come l’assegnazione della gara di RESAH per il Centre Hospitalier Hazebrouck, e, allo stesso tempo, l’acquisizione di ulteriori tecnologie da parte di precedenti clienti Deenova come il Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie, è una chiara prova della maturità di Deenova France, e dimostra un livello di soddisfazione elevato e costante per le nostre soluzioni di automazione tra la nostra base di clienti francesi esistenti.”

Christophe Jaffuel, Direttore Commerciale di Deenova, ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto di continuare ad essere testimone, a partire dal 2019, dell’importante e annuale contributo che le ripetute assegnazioni di RESAH significano per Deenova in Francia, e che rinnovano il suo pregresso impegno nei confronti delle consolidate soluzioni meccatroniche di Deenova per la dose unitaria, come il D3 ACCED. Sono impaziente di continuare la collaborazione con RESAH, leader di mercato, anche in futuro.”

Il Centre Hospitalier Hazebrouck è una struttura sanitaria pubblica situata nell’area sanitaria di Lille Métropole e certificata dalla High Authority for Health nel 2019. Assume le funzioni di ospedale locale per una popolazione di circa 124.000 abitanti, con una capacità di 94 posti letto ospedalieri, incentrati su medicina, chirurgia e ginecologia-ostetricia, un servizio di pronto soccorso e un servizio di cure domiciliari. Dispone inoltre di una struttura di accoglienza per anziani (EHPAD) con 136 posti letto, di un CSAPA (Centro per la cura, il sostegno e la prevenzione delle dipendenze) e di 20 posti letto di assistenza e riabilitazione. I pazienti beneficiano di consulenze e consigli di esperti, nonché di una piattaforma tecnica di alta qualità con una diagnostica per immagini, 4 sale operatorie, 3 sale parto, una farmacia e unità di sterilizzazione con 470 persone tra personale medico e non medico.

Il Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie è una struttura sanitaria pubblica inaugurata nell’ottobre 1997, che riunisce tutti i servizi di degenza breve (medicina, chirurgia, ostetricia), assistenza e riabilitazione (SSR), con 612 posti letto nell’area metropolitana di Parigi, un budget di 125 milioni di euro e 175 medici.

Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.

Contacts

Loïc Bessin, Christophe Jaffuel, Martina Buccianti

m.buccianti@deenova.com, +39-0523-785311