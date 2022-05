Dalla proprietà all’uso del veicolo: il futuro dell’automotive è nel noleggio, anche per le aziende

L’automobile è il mezzo di trasporto più utilizzato per spostarsi sia per le lunghe tratte che per quelle brevi. Viaggiare in macchina permette di gestire i tempi di percorrenza e le eventuali soste. Inoltre, dà la possibilità di portare con sé qualunque tipo di bagaglio, piccolo o grande che sia. Ma tutta questa libertà ha anche dei costi che a volte risultano davvero gravosi, in particolare per chi ha un’attività propria e si sposta per lavoro, macinando chilometri e chilometri ogni giorno.

Acquistare un’automobile è un investimento, che non sempre è possibile sostenere. Ecco, quindi, che si arriva a considerare l’idea di soprassedere, almeno per il momento, o in alternativa, si pensa ad acquistare una vettura usata non eccessivamente costosa. Ma quando si viaggia per lavoro, avere a disposizione un veicolo performante e sicuro è di vitale importanza, non ci si può affidare al caso e ad un’auto che potrebbe cedere da un momento all’altro vanificando gli sforzi di un’intera giornata.

Per chi viaggia continuamente per lavoro, dunque, la soluzione ideale è il noleggio a lungo termine, una formula che rappresenta il futuro per il mercato dell’auto, che è in stallo ormai da diverso tempo. Il noleggio auto aziendale, sia per le imprese che per i possessori di partita iva, offre una serie di garanzie davvero uniche, oltre ad una serie di vantaggi anche a livello fiscale. Le agenzie di noleggio di lunga esperienza come Maggiore, poi, accompagnano il cliente in ogni fase della sua scelta andando a pianificare un contratto ad hoc, che sia in grado di rispondere a qualsiasi esigenza in maniera chiara e trasparente.

Il noleggio a lungo termine è una formula talmente vantaggiosa che, anche se non si sta pensando di cambiare l’auto, verrà in mente di farlo. Sottoscrivere un contratto di noleggio, darà la possibilità di avere la vettura scelta immediatamente, senza attendere tempi di consegna o adempimento e altre lungaggini di carattere burocratico. L’auto, poi, potrà essere cambiata anche ogni anno, e potrà essere sostituita con una vettura nuova.

Ma quanto costa tutto questo? Il prezzo è quello indicato nella rata mensile, ed è l’unico costo che si dovrà sostenere, senza alcuna spesa aggiuntiva imprevista. La rata, infatti, è comprensiva di Rca, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, se il noleggio riguarda una vettura che viene utilizzata esclusivamente per svolgere mansioni connesse alla propria attività, la detrazione arriverà al 100%, un ulteriore vantaggio per una formula che rappresenta, al momento, l’unica valida alternativa al possesso dell’auto.