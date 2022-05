Cusano Media Group, media partner del Villaggio della sostenibilità di Adiconsum

(Adnkronos) –

Roma, 4 aprile 2022 – Inaugurato ieri, 3 maggio, il Villaggio della Sostenibilità a Roma, la kermesse verde per consumatori, aziende ed istituzioni. Una tre giorni dedicata a chi ha scelto la sostenibilità come orientamento di produzione e consumi. Cusano Media Group è media partner dell’evento.

Nell’ambito del progetto “Sostenibile anche per noi” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’associazione Adiconsum lancia il Villaggio della Sostenibilità. L’evento, di cui Cusano Media Group (con le sue emittenti Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv e il quotidiano online Tag24 by Unicusano) è media partner, si terrà a Roma al Seraphicum, nel quartiere Eur. Ideato come un villaggio, la kermesse sarà la piazza in cui aziende, cittadini, mondo accademico e istituzioni potranno incontrarsi e discutere delle sfide economiche social ed ambientali cui sono chiamati.

L’impegno per la protezione ambientale e la sostenibilità della produzione e del consumo è nelle corde di Adiconsum sin dalle origini, nel 1987. L’associazione ha deciso di essere protagonista in questa delicata fase di progresso sociale dei 17 Social Development Goals dell’Agenda 2030. Obiettivi legati a valori di equità, pace, diritti umani, inclusione sociale, contrasto della povertà, pari opportunità, lavoro dignitoso, identificati nel termine sostenibilità integrale che va oltre quella ambientale. Idea di Adiconsum è realizzare la sostenibilità integrale; per arrivare a ciò l’Associazione consumatori del Terzo Settore mette ogni giorno in campo azioni volte ad orientare il consumatore, accompagnare le imprese nel necessario percorso di trasformazione e promuovere l’inclusione digitale. Temi che stanno molto a cuore anche a

Radio Cusano Campus, Cusano Italia Tv e Tag24 by UniCusano, media partner dell’evento.

