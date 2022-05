Cupra: in arrivo la SUV coupé di medie dimensioni

Nel 2024 debutterà l’inedita SUV coupé di medie dimensioni del brand Cupra, lunga più di 4,5 metri. In linea con lo stile della Formentor, sarà svelata il prossimo mese di giugno come concept car, mentre la presentazione ufficiale della versione di serie è in programma nel corso dell’autunno del 2023.

Per quanto riguarda la denominazione, il riserbo di Cupra è massimo. Stando alle indiscrezioni, con la SUV coupé Audi Q3 Sportback condividerà la piattaforma modulare MQB Evo e l’assemblaggio nell’impianto ungherese di Gyor. Nel 2025, invece, sarà affiancata dalla SUV coupé Tavascan a propulsione elettrica.

La gamma della nuova SUV coupé media di Cupra comprenderà la versione Mild Hybrid con le motorizzazioni 1.5 eTSI e 2.0 eTSI a benzina, nonché la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica. L’alimentazione diesel, invece, non sarà prevista.