Covid, Ricciardi: “Estate tranquilla, molto preoccupato per autunno”

(Adnkronos) – Il covid in Italia? “Per l’estate, se continuiamo a vigilare, possiamo essere abbastanza tranquilli. La mia preoccupazione forte è per l’autunno. Questo perché le protezioni, come le mascherine, si usano di meno, sono poche le terze e quarte dosi vaccinali fatte, meno del 40% dei bambini è vaccinato e c’è una elevata diffusione del virus in molte parti del pianeta”. Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza.

“L’Australia che ora è in autunno-inverno ha il più alto tasso di diffusione nel mondo. E questo dovrebbe dirci qualcosa”, ha detto Ricciardi. Il Sars-Cov-2 “ha anche una forte componente stagionale, se non ci prepariamo in tempo, sapendo ormai quali rischi corriamo, sarà un’altra stagione difficile”, ha concluso.