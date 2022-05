Covid oggi Toscana, 2.091 contagi e 4 morti: bollettino 14 maggio

(Adnkronos) – Sono 2.091 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14, 64%.

I ricoverati sono 432, 58 in meno rispetto a ieri, di cui 18 in terapia intensiva, uno in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.346 persone. In isolamento a casa 40.154 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 510, 128 a Prato, 134 a Pistoia e 135 a Massa-Carrara.