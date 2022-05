(Adnkronos) – Sono 6.963 i nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 maggio. I morti registrati sono 26, i ricoverati in terapia intensiva sono 37, tre in meno di ieri. Gli altri ricoverati, meno gravi, ammontano a 912, 36 in meno.

Nella provincia di Milano ci sono 2.213 casi di cui 872 a Milano città; a Bergamo: 639; a Brescia: 939; a Monza 604, a Varese 548, a Como 403; a Cremona 158; a Lecco 234; a Lodi 151; a Mantova 417; a Pavia 361; a Sondrio 95.