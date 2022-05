Covid oggi Lazio, 1.233 contagi e 5 morti. A Roma 1.078 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 1.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 30 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 11.333. Al momento nella Regione sono 121.119 i positivi, di cui 597 ricoverati, 33 in terapia intensiva e 120.489 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono stati 1.442.198.