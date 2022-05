Covid oggi Italia, report: incidenza in calo, Rt stabile

(Adnkronos) – Covid in Italia, cala l’incidenza mentre l’indice Rt rimane sostanzialmente stabile. In lieve calo anche l’occupazione delle terapie intensive mentre in area medica scende al 14,5%. Nessuna regione o provincia autonoma ad alto rischio. Questi i principali dati che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia, diffusi dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

GIU’ L’INCIDENZA – In calo, questa settimana, l’incidenza di Covid-19 a livello nazionale. Secondo i dati principali del monitoraggio, si attesta a 559 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 29 aprile – 5 maggio), contro 699 ogni 100.000 della settimana precedente (22-28 aprile).

RT STABILE – In calo in Italia l’indice di trasmissibilità Rt per Covid-19: nel periodo dal 13 al 26 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85– 1,07), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente.

Per quanto riguarda l’Rt ospedaliero, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero è al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente: risulta a quota 0,91 (0,88-0,94) al 26 aprile contro il valore di 0,93 (0,90-0,96) rilevato il 19 aprile.

LIEVE CALO TERAPIE INTENSIVE – Scende in Italia, questa settimana, l’occupazione da parte di pazienti Covid-19 dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Secondo i dati del monitoraggio, il tasso di occupazione nei reparti di rianimazione registra un lieve calo, scendendo al 3,7% (rilevazione del ministero della Salute al 5 maggio) rispetto al 3,8% rilevato il 28 aprile), mentre l’occupazione in aree mediche scende al 14,5% (rilevazione ministero Salute al 5 maggio) rispetto al 15,6% rilevato il 28 aprile.

NESSUNA REGIONE A RISCHIO ALTO – Nessuna Regione/Provincia autonoma in Italia è classificata a rischio alto per Covid, sono tre quelle classificate a rischio moderato, mentre le restanti Regioni/Pa sono classificate a rischio basso. Inoltre, 9 Regioni/Pa riportano almeno una singola allerta di resilienza, mentre solo 1 riporta molteplici allerte.

STABILI CASI RILEVATI DA TRACCIAMENTO – In Italia è stabile la percentuale dei casi Covid rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti di positivi: 12% questa settimana, la stessa percentuale rilevata nella precedente, secondo i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Anche la percentuale dei casi Covid rilevati attraverso la comparsa dei sintomi rimane stabile (42%, contro 42%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% contro 47%).