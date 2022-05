Covid oggi Italia, 39.317 contagi e 130 morti: bollettino 12 maggio

(Adnkronos) – Sono 39.317 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 130 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 268.654 tamponi con un tasso di positività al 14,6%. I ricoverati con sintomi sono 8.158, 254 in meno da ieri. Sono 334 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri.



LAZIO – Sono 3.829 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. “Oggi nel Lazio, su 6.921 tamponi molecolari e 20.869 tamponi antigenici per un totale di 27.790 tamponi, si registrano 3.829 nuovi casi positivi (-30), sono 7 i decessi (-2), 861 i ricoverati (-43), 50 le terapie intensive (+3) e 4.086 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.911” riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 146.262 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 861 ricoverati, 50 in terapia intensiva e 145.351 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.371.022, i morti 11.217, su un totale di 1.528.501 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

PUGLIA – Sono 2.880 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati su 17.976 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.090; Bat: 163; Brindisi: 261; Foggia: 326; Lecce: 536; Taranto: 469; Residenti fuori regione: 27; Provincia in definizione: 8. Sono 91.438 le persone attualmente positive, 498 le ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.102.284 casi totali, 10.776.511 tamponi eseguiti, 1.002.469 persone guarite e 8.377 decessi.

TOSCANA

Sono 2.357 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. I nuovi casi di positività (570 confermati con tampone molecolare e 1.787 da test rapido antigenico) portano il totale a 1.124.848 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.073.806 (95,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.612 tamponi molecolari e 12.771 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,3% è risultato positivo. Sono invece 3.507 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 41.072, -1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 507 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 3 uomini e 6 donne con un’età media di 76,4 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.357 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa.

CALABRIA – Sono 1.212 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 diffuso dalla Regione. Si registra 1 morto (per un totale di 2.545 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.369 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 215) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).

BASILICATA – Sono 407 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.823 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Spinoso. Nella stessa giornata sono state registrate 612 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 (+1) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 61 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.016.

Per la vaccinazione, ieri somministrate 161 dosi. Finora 468.167 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.879 hanno ricevuto la seconda (79,9 per cento), 356.156 sono le terze dosi (64,4 per cento) e 2.996 le quarte dosi (0,5 per cento), per un totale di 1.269.198 somministrazioni effettuate.

VENETO – Sono 3.932 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.716.332, mentre gli attualmente positivi sono 53.295. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.563. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 113. Nella giornata di ieri sono state effettuate 762 vaccinazioni anti-Covid.