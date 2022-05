Covid oggi Italia, 14.826 contagi e 27 morti: bollettino 29 maggio

(Adnkronos) – Sono 14.826 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 27 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 142.066 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10,4%. In calo i ricoverati con sintomi, 114 in meno da ieri, ma in aumento terapie intensive occupate, 10 in più da ieri.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO – Sono 1.965 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.166. “Oggi nel Lazio su 3.451 tamponi molecolari e 12.020 tamponi antigenici per un totale di 15.471 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (-324), sono 4 i decessi (-1), 575 i ricoverati (-19), 35 le terapie intensive (-2) e +3.666 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.166”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Superata quota 13 milioni e 530 mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. – ha aggiunto D’Amato – Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose”.

VENETO – Sono 1.029 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone positive sale a quota 1.751.770. Il totale delle morti nella regione è a quota 14.688. Secondo il bollettino della Regione Veneto, i casi attuali positivi sono 28.873, i pazienti ricoverati nei reparti medici sono 544, di cui 32 quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, si registrano 1.170 dosi somministrate ieri, di cui 1.070 dosi booster.



TOSCANA – Sono 793 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 235 i casi confermati con tampone molecolare e 558 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano i totale a 1.149.359 dall’inizio dell’emergenza sanitaria a Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.110.116 (96,6% dei casi totali).



SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 437 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 396 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3827 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( stesso numero di ieri ).I pazienti ricoverati in area medica sono 167 ( +2 ).16173 sono i casi di isolamento domiciliare ( +39 ). Non si registrano decessi. Lo comunica la Regione Sardegna.

EMILIA ROMAGNA – In Emilia Romagna sono 1.228 nuovi positivi su 8.624 tamponi effettuati, di cui 4.672 molecolari e 3.952 test antigenici rapidi con un tasso di positività al 14,2%. Ricoveri stabili, 4.501 guariti, 3.274 casi attivi in meno. Il 95,9% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Lo riferisce la regione Emilia Romagna in una nota precisando che l’età media dei nuovi positivi è di 47,1 anni. Un decesso registrato da ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 284 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 307.655), seguita da Modena (147 su 231.279); Parma (136 su 125.178) poi Ravenna (124 su 137.301), Ferrara (113 su 103.116), Reggio Emilia (107 su 168.270), Rimini (100 su 138.587), Cesena (88 su 81.802), Forlì (56 su 68542), Imola (43 su 45.906) e, infine, Piacenza (30 nuovi casi). In isolamento a casa 21.029 persone.