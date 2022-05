Covid Germania oggi, nessun morto: prima volta da settembre 2020

(Adnkronos) – Covid in Germania oggi, l’Istituto Robert Koch non segnala morti nell’aggiornamento delle ultime 24 ore sull’andamento della pandemia da coronavirus. Ed è la prima volta dal 21 settembre del 2020, sottolinea l’agenzia Dpa pur evidenziando come possano esserci revisioni rispetto ai dati diffusi alle prime ore di oggi.

Le autorità sanitarie segnalano 4.032 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore. Continua il calo del dato sull’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus che si attesta a 639,5 casi positivi per 100.000 abitanti. L’incidenza rilevata una settimana fa era di 790,8 casi rispetto ai 1.531,5 di un mese fa. Dall’inizio della pandemia la Germania ha registrato oltre 24,8 milioni di infezioni con 135.461 decessi.