Covid, “dal 16 maggio Paxlovid in farmacie Lombardia”

(Adnkronos) –

Le pillole contro il Covid Paxlovid saranno disponibili nelle farmacie lombarde “dal 16 maggio”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute Annarosa Racca, presidente regionale di Federfarma. “Fra pochi giorni avremo per ora Paxlovid – informa -. Per la Lombardia sono 7.500 confezioni, quelle cioè che spettano alla regione delle prime 46mila previste a livello nazionale. E avremo questo antivirale orale in tutte le farmacie, ogni punto vendita avrà a disposizione una quota di confezioni già pronte per la richiesta. Il cittadino, che deve sempre avere una ricetta dematerializzata del medico su piano terapeutico, non dovrà dunque neanche ordinarlo perché il farmaco sarà già a disposizione” nei negozi con la croce verde.

“E ci sarà il foglietto illustrativo in lingua italiana – evidenzia Racca – Lo consegneremo così ai cittadini perché il farmaco deve essere perfettamente conosciuto e non tutti sanno l’inglese. Sono 4 pastiglie al giorno da assumere e la terapia va iniziata il prima possibile. Soprattutto per gli anziani, sarà molto facile dunque venire a ritirare le confezioni in farmacia. L’antivirale verrà prescritto dal medico alle persone per cui è indicato, cioè persone ad alto rischio” di sviluppare Covid grave, “qualificate secondo le patologie di cui sono affette. Questo è un altro bel passo avanti verso l’obiettivo di sconfiggere il Covid – commenta la presidente di Federfarma Lombardia – Spero che tutto ciò dia un significativo contributo nella lotta alla pandemia. Noi facciamo la nostra parte. Il cittadino non paga nulla per il farmaco, e noi non prendiamo soldi per distribuirlo. Questo è un altro impegno che abbiamo preso con lo Stato e la sanità italiana”.