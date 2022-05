Cosmoprof 2022, presente anche Unicusano con la sua Naturalia Sintesi

(Adnkronos) – Roma, 2 maggio 2022. Naturalia Sintesi, espressione della Facoltà di Ingegneria Biomedica della Unicusano, presenta i suoi nuovi prodotti sostenibili ed innovativi al Cosmoprof 2022, la fiera leader mondiale per l’industria della cosmetica e della bellezza professionale.

A raccontare su Cusano Italia Tv, canale 264, le novità principali portate in fiera da Naturalia Sintesi è Sonia Fenoglio, Direttore esecutivo dell’azienda.

Sulla nuova linea di prodotti, Glucan Revolution: “Sono usciti due prodotti, uno professionale, quindi utilizzato dalle estetiste, nostre clienti principali, e uno che può essere utilizzato dalle clienti a casa. La caratteristica di questo prodotto è proprio la sua associazione brevettata a base di acido ialuronico e betaglucano. Questa associazione è stata riconosciuta come brevetto nel 2020, l’anno successivo all’acquisizione della azienda da parte di Unicusano e grazie alla collaborazione ai laboratori dell’Ateneo romano”.



Ai laboratori di Naturalia infatti possono prendervi parte anche gli studenti di Ingegneria Biomedica dell’Università Niccolò Cusano di Roma; in questo modo il sapere si applica al saper fare.

La stessa Sonia Fenoglio ha esposto l’innovazione portata dai nuovi macchinari di NaturaliaTech: “Nel nostro settore soprattutto in questa fiera ci stiamo accorgendo come il macchinario attiri sia i buyer esteri che le clienti italiane. Il macchinario rappresenta un booster rispetto al trattamento solo manuale con il prodotto. Noi abbiamo quindi integrato la nostra linea insieme ai macchinari per far sì che effettivamente i risultati siano ancora più visibili già dopo una prima seduta. La presenza dell’Università Niccolò Cusano ha dato una spinta in più, ci ha permesso di investire in un settore che era nuovo visto che Naturalia si è dedicata – fino ad ora- solo alla dermocosmesi”.



Naturalia, fondata nel 1976, nasce dal connubio perfetto tra natura e biotecnologia. Offre una vastissima gamma di prodotti dermocosmetici per la cura di ogni tipo di inestetismo attraverso l’utilizzo di ingredienti di origine naturale, lavorati grazie alla biotecnologia per mantenere i più elevati e necessari standard a cui sono sottoposte le aziende cosmetiche. La nuova linea di prodotti, Glucan Revolution, è improntata alla sostenibilità ambientale in tutte le sue forme e alla riduzione di ingredienti non necessari.

