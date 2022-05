Corea del Nord, Biden: “Test missilistici non mi preoccupano, siamo pronti a tutto”

(Adnkronos) – “Siamo preparati a tutto ciò che potrebbe fare la Corea del Nord. Abbiamo pensato a come risponderemmo a qualunque cosa possa fare. Quindi non sono preoccupato”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di un incontro a Seoul con il suo omologo sudcoreano, Yoon Suk-Yeol.

In questo contesto, a una domanda della Cnn se avesse un messaggio per il leader nordcoreano Kim Jong-un, che secondo i funzionari statunitensi potrebbe condurre test missilistici durante la visita del leader Usa in Asia, Biden ha risposto: “Ciao. Punto”, riflettendo i tentativi, finora infruttuosi, di far ripartire i canali diplomatici con Pyongyang.

Durante l’incontro con il presidente sudcoreano, Biden ha sottolineato che le Forze armate di entrambi i Paesi “sono fianco a fianco, in piedi su una penisola da sette decenni per preservare la pace e rendere possibile la prosperità condivisa”.