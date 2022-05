Commissione Esteri Senato, ira Conte per elezione Craxi

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il leader del M5S Giuseppe Conte convocherà, già nelle prossime ore, il Consiglio nazionale del M5S. Sul tavolo l’elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato, ‘sfilata’ al Movimento e all’ex capogruppo Ettore Licheri, in corsa per guidare l’organismo parlamentare. Fonti interne al Movimento raccontano di un Conte “molto adirato”, alle prese con telefonate di “fuoco”, riportano alcuni beninformati. Nelle prossime ore l’ex premier dovrebbe dar voce pubblicamente al proprio disappunto.

Il Consiglio nazionale grillino -l’organo più alto del M5S di cui fanno parte anche i ministri 5 Stelle in carica- era già stato convocato lunedì sera e aggiornato alla mattinata di ieri per tornare a ribadire il no del Movimento all’invio di nuove forniture di armi a Kiev, nonché la richiesta di un nuovo atto di indirizzo del Parlamento sul conflitto ucraino giudicando “non sufficiente” il via libera delle Camere arrivato nelle settimane immediatamente successive all’inizio della guerra.