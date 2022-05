Citofonare Rai2: la puntata del 8 maggio

Parterre tutto al femminile in occasione della Festa della Mamma a “Citofonare Rai2”, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura in onda domenica 8 maggio alle 12.15 su Rai2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Saranno ospiti di puntata Eleonora Giorgi e Barbara Bouchet per raccontarsi come mamme e come grandi dive. Interverranno in studio anche Patrizia e Giada De Blanck per un confronto madre-figlia che ripercorrerà la loro storia familiare e la loro carriera.

Marina Fiordaliso con la sua simpatia presenterà al pubblico una nuova coppia di sposi, proseguendo con successo la sua missione di “imbucata” ai matrimoni.

Mentre Massimo Cannoletta farà conoscere ai telespettatori una piccola città molto suggestiva: Dolceacqua nel comune di Imperia, in Liguria.

Elena Ballerini racconterà i luoghi e le attività più interessanti per le mamme, da fare con i propri bambini, ma anche da sole, per concedersi un po’ di meritato relax.

Come sempre Simon and the Stars elencherà, segno per segno, l’oroscopo della settimana ventura e non mancheranno la musica dal vivo della resident band “L’isola delle Rose” e gli immancabili “vicini di casa”.