Cile, scoperto un fossile sorprendente

(Adnkronos) – Scoperto in Cile il fossile di un ittiosauro in dolce attesa. All’interno del corpo dell’antico rettile marino, che si trovava ai piedi del ghiacciaio Tyndall, nella Patagonia cilena, sono stati infatti individuati degli embrioni intatti. Per estrarre il fossile e il suo prezioso contenuto è stato necessario più di un mese di difficile lavoro, poi il trasporto è avvenuto in elicottero. Fiona – come è stata soprannominata dai paleontologi – si spera che aiuterà gli scienziati ad approfondire lo sviluppo fin dalla fase embrionale degli ittiosauri, i grandi rettili che popolavano i mari tra 250 e 90 milioni di anni fa.