Chery Automobile: le ragioni di un successo di portata globale

CITTÀ DI WUHU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Che cosa rende Chery un marchio a parte, che si sta imponendo come leader delle vetture cinesi nel sempre più competitivo mercato delle auto? È una domanda che merita un’analisi dettagliata dell’eccellente tecnologia e del modello inclusivo e aperto dell’azienda.





Un brand da sempre fortemente orientato alla ricerca e sviluppo

Fin dalla sua fondazione, avvenuta oltre vent’anni fa, Chery persegue immancabilmente l’innovazione tecnologica e padroneggia le tecnologie di base. L’azienda ha formato un team R&D globale di oltre 5.500 persone specializzato nel settore automobilistico, che si avvale di un sistema completo per tecnologia e prodotti e ha realizzato una serie di modelli fiore all’occhiello come la TIGGO e la OMDA, con un volume complessivo delle vendite globali che ha superato i 10 milioni di unità.

Vent’anni di progresso tecnologico

Forte di oltre vent’anni di innovazione indipendente, Chery ha creato un nuovo sistema R&D con piattaforma integrata per i veicoli basati sulle nuove energie. Vanta 7 tecnologie di base ed è un leader del comparto. Anche l’interconnessione intelligente e la trasmissione PHEV ricoprono posizioni dominanti nel settore.

L’attività degli utenti globali

Mentre si espandeva rapidamente, Chery si è impegnata in diverse forme di attività sociali in molti paesi del mondo, sponsorizzando varie attività di coinvolgimento degli utenti come istituti assistenziali, squadre di calcio femminile, gare di rally, eventi equestri, concerti e altro ancora, e puntando attivamente allo sviluppo aziendale e sociale. Chery vuole dimostrare di essere una casa automobilistica dinamica e responsabile.

