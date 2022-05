Che tempo che fa: la puntata del 29 maggio, l’ultima della stagione

Si chiude la stagione di grandissimo successo di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Nell’ultimo appuntamento in onda domenica 29 maggio dalle 20.00 su Rai 3, sarà presente tutto il cast.

Ospiti e anticipazioni

Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva, il due volte Premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler, protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann “Elvis”, presentato fuori concorso al Settantacinquesimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno.

Nel biopic, Austin Butler interpreta il Re del rock’n’roll Elvis Presley e Tom Hanks il suo manager, il Colonnello Tom Parker.

ll film esplora la vita e la musica della leggenda del rock nell’arco di oltre vent’anni, dall’ascesa alla fama mondiale, attraverso il complicato rapporto con il suo enigmatico manager, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita dell’innocenza in America.

In studio anche l’allenatore del Milan Stefano Pioli, che ha portato la società rossonera a vincere lo scudetto numero 19, a undici anni di distanza dall’ultimo. Pioli è stato eletto anche miglior allenatore della Serie A 2021/22.

Con una media punti di 1,98 a partita, è inoltre il secondo miglior allenatore della storia del Milan dagli anni Sessanta in poi, dietro solo a Fabio Capello.

E ancora, Pierfrancesco Favino, protagonista di “Nostalgia”, nuovo film di Mario Martone in concorso al Settantacinquesimo Festival di Cannes e ora al cinema; Elodie, live con l’ultimo singolo “Bagno a mezzanotte”, già in vetta alle classifiche radio e certificato disco d’oro, i cui ricavati supportano i progetti di Save the Children in Ucraina e nei Paesi confinanti.

Tra gli altri ospiti: i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni; Corrado Augias, in onda su Rai 3 con “La gioia della musica”; Roberto Burioni; Michele Serra; Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la corrispondente Rai dagli Stati Uniti Lucia Goracci; l’inviato Rai in Ucraina Ilario Piagnerelli.

A chiudere la serata, il cast del programma si ritrova a Che Tempo Che Fa – Il tavolo, che torna per il gran finale di stagione con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti: Enrico Brignano; Cristiano Malgioglio; Lello Arena; Francesco Paolantoni; Maurizio Ferrini.