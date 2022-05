Champions League 2022 in tv e streaming, dove vedere la finale

(Adnkronos) – Champions League 2022 in tv e streaming, dove vederla? Si giocherà oggi alle 21.00 presso lo Stade de France la finale tra Liverpool e Real Madrid. Per i tifosi italiani, il match sarà disponibile sia in chiaro che sulle piattaforme a pagamento. Ecco tutte le info necessarie.



Sul fronte tv, Liverpool-Real Madrid sarà visibile in diretta su Canale 5. Per gli abbonati Sky, inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Sul fronte streaming, invece, gli appassionati di calcio potranno contare su diverse piattaforme: da Mediaset Play al sito Sportmediaset, dall’app SkyGo a NOW.

Costruito per ospitare le partite della Coppa del Mondo FIFA del 1998, allo Stade de France si sono anche giocate le finali della Uefa Champions League del 2000 e del 2006, così come la finale di Uefa Euro 2016. Stasera, quindi, la finale 2021-2022.