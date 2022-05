Centrodestra e convention Meloni, Salvini: “Non vado da imbucato da nessuna parte”

(Adnkronos) – “Io avrei offerto il caffè ( a Meloni ndr) ma hanno detto che sarei stato un imbucato, e io non vado da imbucato da nessuna parte, il caffè me lo sono preso da solo, quando avranno voglia ci vedremo…”. Così Matteo Salvini, a margine di una iniziativa a Monza, torna sulla sua assenza alla convention di Fdi.

“In Sicilia il centrodestra è diviso in 2, 3, 4, 5 parti, io sto lavorando per l’unità, ma non possiamo essere sempre noi a fare passi indietro, quando c’è qualcuno che dice che va al governo anche da solo…”, ha detto ancora il leader della Lega.

“Qualcuno del suo partito ha detto in qualche intervista che non ero gradito e sarei stato come un imbucato alle feste”, ha detto ieri Salvini, ospite di Giletti a ‘Non è l’Arena’ su La7.

“Per me – ha quindi affermato – l’unità del centrodestra è un valore, ho l’impressione che qualcuno invece preferisca giocare da solo”.