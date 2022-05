Caviale: quali sono i migliori abbinamenti?

Il caviale, ottenuto dalle uova di storione, è considerato uno degli alimenti più pregiati al mondo. Quando si parla di classificazione, l’elemento principale che determina il pregio è il colore, classificato in una scala che va da 0, ovvero il più scuro, a 000, il più chiaro. Si tengono ovviamente in considerazione anche altri aspetti, quali la consistenza, il profumo, e il sapore. Come si abbina però questo prelibato alimento e quali sono gli errori da evitare assolutamente?

Come si serve il caviale

Prima di parlare dei migliori abbinamenti per il caviale, è necessario parlare di come servirlo, per non rovinarne il gusto. La premessa essenziale è che il caviale vada servito sempre freddo: né a temperatura ambiente, né caldo. In particolar modo, dato il suo particolarissimo gusto, il caviale non deve subire nessun processo di cottura.

Come servirlo? La cosa più importante è evitare i metalli, che potrebbero alterarne il sapore. È preferibile quindi utilizzare coppe di vetro o cristallo e posate apposite in madreperla.

Caviale, come mangiarlo: gli abbinamenti migliori

Il caviale, come confermano gli esperti di caviale Longino, può anche essere gustato solo, senza necessità di essere accompagnato da altri alimenti. Tuttavia, ci sono degli abbinamenti ottimi con cui è possibile accompagnare le uova di storione.

Innanzitutto, il suggerimento è quello di non abbinarlo a cibi troppo saporiti, che coprirebbero troppo il suo sapore. A tal proposito, sono ottimi alimenti come la patata e la zucca, che faranno risaltare la sua delicatezza. In alternativa al purè, basterà semplicemente schiacciare patate e zucca per ottenere un ottimo accostamento.

Nel caso si voglia invece preparare un purè di patate, l’ideale sarebbe di prepararlo utilizzando la panna fresca liquida invece del latte, cosa che conferirà maggiore morbidezza al purè.

Un’alternativa a quanto proposto, sono alimenti secchi, come crackers, crostini o pane bianco, meglio ancora se accompagnati da una noce di burro e, eventualmente, una fetta di salmone.

Nel caso si volesse invece seguire la tradizione russa, questa prevede il consumo di caviale accompagnato da patate al cartoccio, o da panna acida e blinis, piccole focaccine a base di farina e lievito. Infine, un ultimo e ottimo abbinamento sono le uova sode.

Il consiglio è di non procedere alla cottura completa, ma di cuocere le uova per un totale di 8-9 minuti, così da mantenere il tuorlo parzialmente morbido: sarà ottimo l’accostamento con il caviale!

Caviale e bollicine: cosa bere nel mentre

Cosa è preferibile bere per esaltare il sapore del caviale? L’ideale sarebbe la vodka, seguendo l’esempio russo, ma altrimenti sono adatte anche le bollicine secche, dalle note aromatiche poco presenti, così da non sovrastare il gusto.