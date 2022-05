Carburanti, prezzi: benzina sale ancora, tonfo gasolio

(Adnkronos) –

Continuano a salire i prezzi della benzina, continuano a scendere quelli gasolio, sulla scia dell’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati: ieri nuovo tonfo del gasolio, la cui quotazione in dollari per tonnellata è tornata da una settimana a questa parte sotto quella della benzina. Continuano i ribassi sui prezzi dei carburanti gassosi, Gpl e metano. Brent in aumento a 109 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,831 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,834, pompe bianche 1,825), diesel a 1,840 euro/litro (-3, compagnie 1,844, pompe bianche 1,831). Benzina servito a 1,965 euro/litro (+2, compagnie 2,006, pompe bianche 1,883), diesel a 1,974 euro/litro (-3, compagnie 2,017, pompe bianche 1,890). Gpl servito a 0,841 euro/litro (-1, compagnie 0,846, pompe bianche 0,835), metano servito a 1,877 euro/kg (-7, compagnie 1,935, pompe bianche 1,832), Gnl 2,117 euro/kg (-8, compagnie 2,163 euro/kg, pompe bianche 2,079 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,895 euro/litro (servito 2,118), gasolio self service 1,906 euro/litro (servito 2,135), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,263 euro/kg, Gnl 2,072 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 882 euro per mille litri (+34, valori arrotondati), diesel a 904 euro per mille litri (-21, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1320,67 euro per mille litri, diesel a 1271,02 euro per mille litri.