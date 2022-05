Calcio e Nazionali: i pronostici delle gare

Italia vs Argentina è il piatto forte del palinsesto calcistico settimanale. Ecco l’analisi realizzata dal team di Superscommesse sulla finale di Wembley insieme ai principali pronostici dei prossimi giorni:

Italia vs Argentina

Mercoledì 1 giugno a Wembley si gioca la finalissima Italia-Argentina. I precedenti sorridono all’albiceleste che non perde contro gli azzurri dal Mundial ’82.

Gli Azzurri, nello stadio che li ha visti festeggiare la vittoria dell’Europeo a luglio scorso, sono chiamati ad andare contro statistica ed ottenere la vittoria che in qualche modo lenirebbe la manca partecipazione al prossimo Mondiale.

Ci aspettiamo il massimo impegno anche perché sarà l’ultima di capitan Chiellini. Per noi di Superscommesse questa Italia può avere la meglio su Messi e soci. Ci prendiamo infatti il segno 1.

Spagna vs Portogallo

Spagna vs Portogallo, in programma il 2 giugno a Siviglia, è il primo big match della nuova edizione della Nations League. I lusitani, per ottenere i 3 punti, puntano tutto sul campione d’Italia Leao e sull’eterno CR7 che in Nazionale vuole riscattare la brutta stagione con i Red Devils. Il ct delle Furie Rosse, invece, ha optato sulla classica linea verde. Per noi di Superscommesse sarà una gara spettacolare per questo ci prendiamo come dritta principale il segno over 2.50.

Belgio vs Paesi Bassi

Nelle quote 1×2 della vigilia i padroni di casa partono favoriti ma sinceramente non ci fidiamo della difesa fiamminga che in 5 delle ultime 6 partite ha sempre subito almeno una rete. La presenza tra i pali di Courtois, eroe Blancos nella notte di Parigi, inoltre è in forte dubbio. Van Gaal che punterà su Depay e Bergwijn sogna il colpo grosso. Per noi, gli Orange possono tornare a casa da Bruxelles con un risultato positivo, per questo ci prendiamo il segno doppiachance X2.

Tutti i consigli della settimana:

Italia vs Argentina

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.90 ; il segno X è quotato a 3.10; il segno 2 è quotato a 2.55.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1 @ 2.90.

Spagna vs Portogallo

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.20 ; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 3.25.

Il pronostico di Superscommesse: segno over 2.50 @ 2.20.

Belgio vs Olanda

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.28 ; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 3.20.

Il pronostico di Superscommesse: segno X2 @ 1.65

Italia vs Germania

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.55 ; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 2.95.

Il pronostico di Superscommesse: goal sì @ 1.80

Padova vs Palermo

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.32 ; il segno X è quotato a 3.15; il segno 2 è quotato a 3.02.

Il pronostico di Superscommesse: goal Palermo sì @ 1.35