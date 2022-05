Buongiorno Benessere, la puntata del 14 maggio

Su Rai1, appuntamento sabato 14 maggio, alle 10.20, con la trentunesima puntata della stagione di Buongiorno Benessere.

Le anticipazioni della puntata

Anche questa volta, apertura dedicata al Covid-19, che -pur incalzato da altre emergenze internazionali- merita l’attenzione dell’opinione pubblica per via delle continue varianti del virus che impegnano ricercatori e struttura sanitaria nazionale.

Ecco, quindi, che è sempre prudente e giusto ascoltare il punto della situazione e gli ultimi consigli dei maggiori esperti in materia.

Ospite il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, e il professor Enrico Coscioni, presidente AGENAS, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Seguirà il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, docente di divulgazione scientifica all’università Tor Vergata di Roma, illustrerà come e quando si corre il rischio di intossicazione e asfissia.

Spazio, poi, al professor Giampiero Campanelli, direttore Ernia Center all’ospedale San Raffaele di Milano, parlerà di ernie: come si producono, come si curano, come si tengono sotto controllo, come si evitano. Il dottor Carlo Gargiulo -il medico di famiglia- torna invece a chiarire le idee sui farmaci che si hanno in casa: – che differenza c’è tra farmaci originali ed equivalenti; che cosa succede dopo scadenza: sono pericolosi o soltanto inefficaci?

Quando vanno presi (quali a stomaco pieno, quali lontano da pasti, etc); Come conservarli al meglio; come non dimenticare di assumerli; come ci si comporta nel caso di Sovradosaggio.

Il professor Mario Aimetti, odontoiatra dell’università di Torino, parlerà invece di Infiammazione gengivale. Quali sono le cause più comuni alla base di questo problema e come intervenire per alleviarlo o addirittura eliminarlo.

A questo spazio seguirà la pagina medica dedicata all’approfondimento. L’argomento della puntata è Ritenzione idrica e cellulite. In studio la professoressa Anna Maria Colao, presidente della società italiana di endrocrinologia.

Completano il menù del giorno la ricetta gustosa e salutare dello chef Alessandro Circiello, parlerà della gastronomia applicata alle strategie nutrizionali funzionali al superamento del problema appena dibattuto; i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E, infine, la pillola di sport salute di Samuel Peron.