Booba e Silent Seeds annunciano il lancio di un nuovo ceppo di cannabis (THC), la B-45!

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Alexandre Lacarré, co-fondatore della banca di semi Silent Seeds (ex Dinafem), e il famoso rapper francese Booba hanno annunciato una cooperazione esclusiva per la creazione di B-45, un seme progettato specificamente per l’artista. Una novità assoluta in Europa!





Con 20 anni di esperienza e di R&D, Silents Seeds è stato scelto come partner ottimale da Booba per la creazione e la distribuzione della sua varietà personale di cannabis, totalmente su misura per un risultato eccezionale.

Venerdì 20 maggio 2022 sarà la data di lancio di B-45, un ibrido a predominanza di Indica frutto dell’incrocio: (Florida OG x Pre’98 Bubba Kush) x Orange Punch #66. Questo ceppo presenta un contenuto record di THC che supera il 30%.

“Se vuoi visitare la Giamaica ti basta provare la mia erba”. – Booba

“Sin dal nostro primo incontro, Booba sapeva esattamente cosa voleva. Presto siamo arrivati alla conclusione che per lui la pianta della cannabis non ha segreti. Vogliamo ringraziare l’artista e tutto il suo team per la fiducia e il tempo che ci hanno dedicato. Questo nuovo ceppo è il risultato di mesi di test e di ricerca. La B-45 sarà presentata nei vari eventi della Cannabis Cup 2023”. – Alexandre Lacarré, co-fondatore di Silent Seeds

Silent Seeds segna lo spettacolare ritorno di Dinafem, la società alla base di ceppi rivoluzionari come Moby Dick, Critical +2.0 e Original Amnesia. B-45 ha sfruttato il pool genico e le conoscenze ancestrali di Silent Seeds, i cui team sono notoriamente tra i migliori in campo genetico nel settore mondiale della cannabis.

