Board International nomina Mark Gambill Chief Marketing Officer

CHIASSO, Svizzera e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, provider della piattaforma leader per il decision-making, annuncia la nomina di Mark Gambill nel ruolo di Chief Marketing Officer.





“ Mark è un leader straordinario, con un curriculum di eccellenza nei settori della tecnologia e delle soluzioni SaaS, e con esperienza nella creazione di organizzazioni marketing di livello mondiale e di sviluppo di soluzioni di pianificazione e analisi intelligenti per aziende a elevato tasso di crescita” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International. “ Sono entusiasta di dare il benvenuto a Mark nel ruolo di Chief Marketing Officer in questa fase di grande impulso della nostra azienda, in cui continuiamo a espandere il nostro brand.”

Mark Gambill arriva in Board da Cellebrite, provider di spicco di soluzioni di Digital Intelligence basate sul modello SaaS, dove ha diretto un team globale di professionisti del marketing in tutto il mondo. Durante il mandato di Gambill, Cellebrite è passata da 135 a 280 milioni di dollari di fatturato, prima di quotarsi in borsa nell’agosto del 2021, al cui scopo Gambill ha gestito con successo una SPAC IPO del valore di oltre 2 miliardi di dollari.

Prima di Cellebrite, Mark Gambill ha rivestito il ruolo di Chief Marketing Officer in MicroStrategy, leader internazionale nel settore software per la Business Intelligence. In MicroStrategy Gambill ha guidato un team globale di 135 professionisti del marketing dedicati a promuovere l’eccellenza operativa e migliorare il brand aziendale.

“ Questo è un momento entusiasmante per entrare in Board” ha affermato Mark Gambill, Chief Marketing Officer di Board International. “ L’approccio all’intelligent planning adottato da Board è ideale per avere successo in un mercato con un potenziale enorme. Sono impaziente di mettermi al lavoro con il team dirigenziale per realizzare insieme i nostri piani di espansione e crescita.”

About Board

Board è la piattaforma leader per il Decision-Making che consente alle persone di avere un impatto trasformativo in azienda, aituandole in modo intuitivo a trarre vantaggio e creare valore dai dati, all’interno di un ambiente flessibile e all-in-one. Coniugando insieme Planning, Business Intelligence e Predictive Analytics la piattaforma Board fornisce alle imprese una visione completa, accurata e coerente delle informazioni aziendali, dotandole al contempo del pieno controllo delle performance in tutta l’organizzazione e di intuizioni data-driven, a partire da cui prendere decisioni efficaci. Grazie a Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno digitalizzato i processi decisionali.

Fondata nel 1994, Board International ha 25 sedi in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore tra cui Gartner, Nucleus Research e Dresner. www.board.com

