Binetti: “Necessario varare modalità concrete di accesso a farmaci e riabilitazioni per malati oncologici”

(Adnkronos) – Paola Binetti, Senatrice della Repubblica, è intervenuta alla XVII Giornata Nazionale per Malato Oncologico a Roma. “La politica è sensibile ai problemi dei pazienti di cancro – ha spiegato – ma serve un impegno più chiaro e forte della pubblica amministrazione per varare modalità concrete di accesso a farmaci e riabilitazioni per malati oncologici”