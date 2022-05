Big Show: ultima puntata stasera 8 maggio

Domenica 8 maggio in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con “Big Show” il varietà condotto da Enrico Papi, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa).

A “Big Show” gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che guardano lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono essere coinvolti nello show all’improvviso. Tutto accade quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa regala grande divertimento. E tante emozioni.

Il mattatore Enrico Papi è affiancato dalla bellissima Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare che, in occasione della puntata conclusiva del programma, propone al pubblico un eccezionale medley dei suoi brani più famosi.