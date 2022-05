B2Broker ha annunciato pagamenti annuali per i prodotti B2Core, MarksMan e B2Trader

LIMASSOL, Cipro–(BUSINESS WIRE)–B2Broker è entusiasta di annunciare che oggi offre un’opzione di pagamento annuale per i tre prodotti principali: MarksMan, B2Core e B2Trader. Con l’introduzione di questo nuovo piano, ai clienti verrà offerto uno sconto e un approccio più semplice alla pianificazione del budget. Questo cambiamento consentirà alla società di semplificare le proprie finanze e migliorare il flusso di cassa. Il piano annuale è già applicabile a tutti e tre i prodotti.





MarksMan

Che siate professionisti esperti o abbiate appena iniziato a lavorare nel mondo degli asset digitali, MarksMan è la perfetta soluzione. Con il supporto per la liquidità dei futures pronti e perpetui, insieme al facile accesso ai pool di liquidità delle principali borse di criptovalute, MarksMan ha tutto ciò che serve. Non c’è un momento migliore di adesso per provarlo, con il pacchetto base a soli $5.000 all’anno (un risparmio di $1.000) e il pacchetto avanzato a soli $15.000 all’anno (un risparmio di $3.000). Un pacchetto aziendale sarà accessibile a breve con un’alternativa ancora più vantaggiosa. MarksMan offre aggregazione, copertura, mappatura dei simboli, strumenti sintetici, parametri di rischio, e molte altre funzioni ancora. E allora perché non passare subito a MarksMan per saperne di più? Non vi deluderà.

B2Core

B2Core è una soluzione avanzata di gestione commerciale che offre a brokers e mercati di scambio un modo facile per gestire clienti, amministratori e collaboratori IB. Con il suo nuovo piano di pagamento annuale, B2Core non è mai stato così conveniente. Il pacchetto base è disponibile a soli $6.000 all’anno, mentre il pacchetto avanzato costa $15.000 all’anno. Questi prezzi rappresentano un notevole risparmio rispetto ai piani tariffari precedenti (un risparmio di $1.200 per il piano base e $3.000 per quello avanzato). E se cercate qualcosa di più grande del piano avanzato, stiamo attualmente creando un pacchetto aziendale di un anno. Restate sintonizzati per non perdere l’annuncio. Contattateci oggi per scoprire come B2Core può aiutarvi ad ampliare la vostra azienda.

B2Trader

State cercando un motore di matching affidabile, efficace e rapido per il vostro scambio digitale? B2Trader risponde alle vostre esigenze. Il motore principale è progettato per abbinare domande e offerte in modo semplice e veloce, così potrete eseguire scambi con sicurezza. Inoltre, la nuova struttura tariffaria significa grandi risparmi per voi. Il pacchetto base oggi costa solo $15.000 all’anno, un risparmio di $3.000. E il pacchetto avanzato costa solo $25.000, un risparmio di $5.000. Un pacchetto aziendale in via di realizzazione sarà disponibile a breve. B2Trader è il motore più fidato, efficiente e potente per qualsiasi scambio. Perché aspettare ancora? Iniziate ad usare B2Trader già da ora!

E per finire…

Il team di B2Broker è entusiasta di offrire ai suoi clienti un piano di pagamento annuale! Questo cambiamento si rivelerà vantaggioso sia per i clienti sia per l’azienda. B2Broker prova ad offrire le soluzioni migliori disponibili sul mercato, e vuole che i suoi prodotti siano il più possibile accessibili. Quindi approfittate oggi stesso dei nuovi prezzi annuali!

