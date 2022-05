AV-Comparatives invita i fornitori a partecipare al suo test EPR (prevenzione e risposta endpoint) leader a livello mondiale

(Adnkronos) – INNSBRUCK, Austria, 3 maggio 2022 /PRNewswire/ — Il test EPR AV-Comparatives del laboratorio indipendente di test di sicurezza certificato ISO è la valutazione più completa e rigorosa del suo genere.

AV-Comparatives, laboratorio di valutazione dei software di sicurezza certificato ISO, ha invitato i fornitori a partecipare al suo test EPR (prevenzione e risposta endpoint).

Il test EPR è la valutazione più completa del suo genere a livello mondiale. I fornitori che parteciperanno avranno l’opportunità di dimostrare il potere e le prestazioni delle loro soluzioni a un pubblico esperto, tra cui CISO e decision maker della sicurezza informatica.

Il test dello scorso anno ha esposto dieci prodotti a cinquanta diversi scenari di attacco mirato. AV-Comparatives ha assegnato il prestigioso “Strategic Leader Award” a Bitdefender, Palo Alto Networks, Check Point, CrowdStrike, F-Secure, Cisco ed ESET. Symantec di Broadcom ha vinto il “CyberRisk Visionaries Award”. Altri due fornitori hanno ottenuto lo “Strong Challengers Award”.

Lo “Strategic Leader Award” premia i prodotti EPR che dimostrano un elevato ritorno sull’investimento e un basso costo totale di proprietà. Per essere nominate “Strategic Leader”, le soluzioni EPR devono dimostrare eccellenti capacità di prevenzione, rilevamento, risposta e reporting di livello enterprise, combinate con funzionalità operative e di flusso di lavoro analitico di altissimo livello.

Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives, ha dichiarato: “La nostra rigorosa valutazione è un’opportunità per i fornitori di dimostrare il potere delle loro soluzioni e i risultati saranno una risorsa preziosa per le aziende che intendono investire in EPR”.

“Il costo di una violazione non è mai stato così alto. Lo scorso anno IBM ha riferito che il costo medio di una violazione è stato di 4,24 milioni di dollari, e questa cifra potrebbe aumentare nel 2022. Il test EPR è un investimento eccellente per qualsiasi impresa che desideri contenere il rischio e ridurre al minimo l’impatto negativo di un attacco”.

I prodotti EPR vengono utilizzati per rilevare, prevenire, analizzare e rispondere ad attacchi mirati come le minacce persistenti avanzate (API). Rilevano e bloccano gli attacchi malware o di rete su singole workstation, nonché gli attacchi in più fasi che colpiscono l’intera rete di un’organizzazione.

Le soluzioni EPR dovrebbero essere in grado di raccogliere indicazioni che rivelino l’origine, la metodologia e gli obiettivi di un attacco al fine di dare al personale di sicurezza la capacità di contenere la minaccia, impedirne la diffusione, riparare i danni e prevenire gli incidenti futuri.

Il test EPR utilizza una serie di tecniche per valutare le prestazioni dei prodotti dei fornitori. Gli attacchi simulati comportano tre fasi: compromissione e radicamento degli endpoint, propagazione interna e violazione delle risorse. Ogni attacco continua fino alla fase successiva se la soluzione non riesce a bloccare la minaccia.

Questi test rivelano se il prodotto rileva un attacco, blocca automaticamente la minaccia in una risposta attiva o fornisce le informazioni necessarie per una risposta passiva in cui l’Amministratore stesso affronta la minaccia.

Un altro elemento di attenzione è la finestra temporale di rilevazione.

AV-Comparatives valuta anche le capacità investigative dei prodotti, come l’abilità di presentare una cronologia di un attacco fase per fase. Il test finale studia la capacità di ciascuna soluzione di raccogliere e presentare indicatori di compromissione in modo utile, attuabile e di facile comprensione.

Come tutti i report di test pubblici di AV-Comparatives, il report comparativo EPR 2021 è disponibile gratuitamente a questo link:

https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/01/EPR_Comparative_2021.pdf

Per sottoporre il vostro prodotto a test, contattateci all’indirizzohttps://www.av-comparatives.org/contact/



Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l’efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati.

AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello globale per le prestazioni del software.

