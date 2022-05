Attraverso, il nuovo brano di Lorenzo Fragola e Mameli

Ci sono amicizie che vanno e vengono, altre che rimangono come quella tra Lorenzo Fragola e Mameli due cantautori che hanno molte cose in comune. Entrambi classe 1995 ed entrambi nati a Catania, si conoscono dai tempi dell’adolescenza e portano avanti, oltre ad un’amicizia consolidata, anche il desiderio di scrivere brani insieme e di pensare, finalmente, di lavorare ad un progetto che li vede coinvolti entrambi.

Un progetto nuovo nel quale convogliare i loro due mondi artistici in un’unica proposta musicale inedita, un pop fatto di melodie fresche e testi con cui raccontano il loro percorso nella musica condividendo sogni, ansie e obiettivi.

“Attraverso” , in uscita venerdì 6 maggio sulle piattaforme digitali, è il primo il primo inedito che sancisce l’inizio di una collaborazione artistica tra Lorenzo Fragola e Mameli.

Con queste parole i due cantautori hanno annunciato l’uscita sui social:

“Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora. Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire. In questo percorso ho incontrato Mario. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché ho il bisogno di sentire in modo viscerale le cose che faccio. Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ora inizia questo viaggio con una voglia incredibile di rimettersi in gioco.”

“Negli ultimi mesi io e Lore siamo stati in studio insieme e abbiamo fatto tanta musica. Ma proprio tanta tanta. Ci conosciamo da anni e, oltre a prenderci per il culo, condividiamo paure e sogni. Abbiamo vissuto insieme come coinquilini, litigato per stronzate come fidanzati, ci siamo anche odiati per diversi giorni, come si odia una persona a cui si vuol bene. Adesso peró siamo contenti, perché state per ascoltare un pezzo nuovo che uscirà fra pochissimo”

racconta Mameli