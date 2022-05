Assigeco: assicurarsi, sì, ma assicurarsi bene è meglio!

(Adnkronos) –

20 anni di esperienza, oltre 100mila clienti, Lloyd’s Coverholder e la consacrazione da parte di Milano Finanza. Assigeco, in sinergia con il portale Assaperlo.com, continua la sua evoluzione in campo assicurativo, vincendo sfide e momenti di crisi. La sua vocazione è quella di soddisfare i clienti, sempre di più



Roma, 2 maggio 2022 – Milano Finanza ha riconosciuto Assigeco come miglior broker dell’anno per gli eccellenti risultati raggiunti nel 2021 e per la sua capacità di innovarsi costantemente, anticipando i trend del mercato. Un riconoscimento di cui la società è orgogliosa e che la spinge verso nuovi obiettivi. L’ambizione principale, però, non è tanto quella di essere i primi in assoluto sul mercato ma di essere utili, offrendo proposte di valore e innovative, così da poter garantire sempre più soddisfazione ai clienti.

«Certo non è semplice – spiega Osvaldo Rosa, Managing Director di Assigeco – ma la nostra mission, quella perseguita con la giusta umiltà fin dalla fondazione dell’azienda, è sempre stata quella di un costante ascolto delle esigenze dei nostri clienti. Approccio quest’ultimo che ancora oggi, sostenuto dalla volontà di innovare e di percorrere sempre strade diverse, ci ha permesso di evolvere».

Assigeco, a oggi, vanta oltre 100.000 clienti. Da oltre 20 anni, la società è riconosciuta come specialista della Responsabilità Civile Professionale sia dei liberi professionisti sia dei dipendenti Pubblici, in ogni settore. Una delle evoluzioni importanti che ha segnato lo sviluppo di Assigeco, quello di essere Lloyd’s Coverholder. Come Broker, dunque, l’azienda è autorizzata ad accettare i rischi assicurativi per conto della Compagnia Lloyd’s Insurance Company. Un valore aggiunto rilevante.

I Lloyd’s, infatti, sono il mercato assicurativo e riassicurativo mondiale per i rischi speciali. Grazie alle esperienze maturate nei secoli, i Lloyd’s sono le fondamenta dell’industria assicurativa e il suo futuro. Un mercato gestito da brokers e sottoscrittori esperti, che operano in oltre 200 territori e in grado di sviluppare le assicurazioni essenziali, complesse e fondamentali per sostenere il progresso umano.



«Assigeco, per ora, opera con la distribuzione di polizze in Italia, anche se ai fini IVASS è autorizzata a operare come Broker in molti Paesi Europei – aggiunge Attilio Stigliano, Manager public bodies and lloyd’s Unit at Assigeco – In futuro, attraverso la piattaforma della società, non è esclusa la collaborazione con altri broker del territorio per la distribuzione, in lingua Inglese e locale, in altri paesi europei».

Tra gli progetti di maggior interesse, messi a punto dalla società, c’è Assaperlo.com, un portale nato per connettere il mondo assicurativo con quello dei servizi alla persona, in grado di proporre soluzioni adatte a tutte le esigenze quotidiane e professionali, grazie alla presenza di aziende leader del mercato in ogni settore. I decenni di esperienza, infatti, hanno portato alla consapevolezza che il consumatore, oltre la più “classica” polizza, necessita di servizi non solo per la vita professionale ma anche per quella privata, tra famiglia, casa, viaggi, vacanze, salute, cura dei propri animali domestici etc.

Assaperlo.com non è un portale statico, ma un network dinamico, corredato anche di un blog con tante novità. Mensilmente, infatti, ci sono delle attività continue: informative utili, promozioni e sconti con lo scopo di creare un vantaggio per a chi compra e ha bisogno non solo di Assicurazioni ma anche di Servizi.

«Abbiamo creato Assaperlo.com pensando non solo a proporre un vantaggio per il consumatore finale ma anche per le stesse Compagnie di Assicurazione che sono comunque monoprodotto e finiscono per proporre solo la loro singola offerta. – spiega il Managing Director di Assigeco – Grazie ad Assaperlo.com si possono invece mixare le varie esigenze del consumatore e trasformarle in una proposta unica sul mercato. Il motto di Assaperlo.com è assicurarsi SÌ, ma assicurarsi bene è meglio».

Visione strategica, focus sulla tecnologia, un’elevata capacità operativa combinata a un’eccellente gestione delle risorse umane interne all’azienda,stanno permettendo ad Assigeco di superare anche la crisi globale causata da pandemia e conflitto in corso.

«Al momento si registra sicuramente un po’ di preoccupazione generalizzata anche se, per ora, le attività proseguono regolari e, di conseguenza, anche la vendita delle polizze non rileva particolari problemi» conclude Osvaldo Rosa.

Per informazioni: www.assigeco.it