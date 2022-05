Ascolti tv, 5.538.000 di spettatori per Eurovision 2022

(Adnkronos) – La seconda semifinale dell’Eurovision 2022, andata in onda ieri in prima serata su Rai1, ha segnato il 27,7% di share e 5.538.000 telespettatori. Un dato in leggera crescita rispetto a quello della serata di martedì 10 maggio, che aveva registrato 5.507.000 telespettatori con il 27% di share.

La seconda semifinale ha promosso ieri sera altri 10 finalisti. A passare il turno conquistando un posto nella finale di sabato sono i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con ‘Miss You’), Repubblica Ceca (We Are Domi con ‘Lights Off’), Azerbaijan (Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’), Polonia (Ochman con ‘River’), Finlandia (The Rasmus con ‘Jezebel’), Estonia (Stefan con ‘Hope’), Australia (Sheldon Riley con ‘Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’), Romania (WRS con ‘Llámame’) e Serbia (Konstrakta con ‘In Corpore Sano’).