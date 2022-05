ARTHUR D. LITTLE PUBBLICA IL SUO RAPPORTO ENERGETICO ANNUALE 2022

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Arthur D. Little (ADL) ha pubblicato il suo rapporto annuale di riferimento sull’energia per il 2022. Considerando le condizioni di turbolenza che il settore energetico sta attualmente attraversando e la spinta verso il net zero, il rapporto è intitolato Disruption Is Now.

Oltre a evidenziare le tendenze chiave che stanno plasmando il mercato dell’energia, il rapporto contiene commenti approfonditi da parte degli esperti di ADL in materia di energia, risorse e cleantech, basati sia sulle loro ricerche che sull’impegno con i clienti negli ultimi 12 mesi.

Il rapporto individua tre tendenze chiave che stanno accelerando la transizione energetica dai combustibili a base di idrocarburi verso alternative più ecologiche:

La Decarbonizzazione è la tendenza generale che ha un impatto fondamentale sul pensiero strategico e sulle future decisioni di investimento delle aziende in tutti i settori.

La Digitalizzazione delle operazioni è un’altra tendenza importante in tutti i settori, che risponde alle esigenze di mercati sempre più orientati alla trasparenza, alla continuità e alla velocità di consegna.

Il Decentramento è particolarmente rilevante per i settori dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la fornitura di servizi sempre più basati su soluzioni localizzate (parchi eolici, pannelli solari, ecc.) piuttosto che su un’infrastruttura nazionale/regionale.

Inoltre, il rapporto individua nella convergenza uno dei principali fattori di cambiamento del mercato. Man mano che i confini tra i diversi settori si dissolvono, le nuove tecnologie consentono agli “entranti” di passare più facilmente da un settore all’altro, creando nuovi flussi di reddito e minacciando gli operatori consolidati del settore.

Il rapporto esamina in dettaglio gli investimenti effettuati dalle aziende tradizionali in diversi settori, tra cui petrolio e gas, generazione di energia, reti e infrastrutture, servizi e soluzioni per i clienti, rifiuti, acqua, metalli e miniere.

Michael Kruse, Global Leader della practice Energy & Utilities di ADL, commenta: “È chiaro che la maggior parte delle aziende del settore dell’energia e delle risorse dovrà attraversare un periodo di cambiamenti senza precedenti se vuole essere adatta allo scopo in un mondo sempre più decarbonizzato, decentralizzato e digitalizzato. Devono iniziare a pensare in modo diverso e in modi che spesso sono in contrasto con i loro metodi di lavoro tradizionali – in particolare, devono impegnarsi a fondo per la circolarità delle loro operazioni”.

Per scaricare il rapporto, visitare: https://tinyurl.com/2p9cz7jh

